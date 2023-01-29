دائما أخضر.. رانيا محمود ياسين تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين متابعيها عدة صور جديدة، عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

وظهرت رانيا محمود ياسين في الصور بإطلالة شتوية متميزة، باللون الأخضر، وعلقت قائلةً: "دائما أخضر".

وكانت رانيا محمود ياسين، قالت إنه من المفارقات في يوم وفاة والدها، الفنان محمود ياسين أن تصوير فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي، بدأ يوم 14 أكتوبر، وهو نفس تاريخ يوم وفاته أيضا.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية بقناة "النهار": "والدي كان يحب فيلم الرصاصة لاتزال في جيبي وكان يعتز به، ودائمًا ما يتكلم عنه بفخر واعتزاز".

وأضافت:" محمود ياسين كان عنده كاريزما وحضور وأداء تمثيلي، وكان يتفانى في تقديم الشخصيات، وكان يريد تقديم كل ما هو جديد للجمهور في كل ذكرى لنصر 6 أكتوبر.