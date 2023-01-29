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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

راندا البحيري تخطف الأضواء في ظهورها الأخير..شاهد

راندا البحيري
راندا البحيري

شاركت الفنانة راندا البحيري  متابعهيا صورة جديدة  عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت راندا في الصورة بإطلالة شتوية متميزة، نالت إعجاب متابعيها.

ويذكر أنه قد أعربت الفنانة راندا البحيري عن اعجابها الشديد بالخطوة التى اتخذها الفنان ياسر جلال بتبرعه لصندوق تحيا مصر بثلاثة ملايين جنيه.

وكتبت راندا البحيري على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: كل الشكر للنجم المحترم والخلوق ياسر جلال اللى وقف جنب بلده فى وقت البلد كلها محتاجة انها تتكاتف وبإذن الله تكون قدوة لفنانين كتيرة وأنا أولهم ونعمل واجبنا ونحط اللى نقدر عليه فى الصندوق أنا كمان هعمل كدة  شكرا ياسر جلال طول عمرك مخلص ووطني ومحترم وابن أصول.

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