عمرها 100 عام.. إزالة شجرة معمرة تسبب خطورة على المواطنين بالإسكندرية

أجرت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك جولة ميدانية للوقوف على حل شكاوي المواطنين ومتابعة الوضع في الشارع.

وبدأت الجولة، عندما توجهت إلى شارع سوق السمك القديم، برفقتها مدير وحدة التدخل السريع، ووجهت تعليماتها بالبدء في فتح الطريق والناتج عن سقوط أجزاء من عقار قديم في وقت سابق، وجاء ذلك فور ورود الشكوى أمس، والذي تم في الحال وتم رفع كافة المخلفات.



وأثناء الجولة تقدم أحد المواطنين بشكوى تخص شجرة كبيرة مائلة بشارع باب الكراسته مع السكة الجديدة، وبالمعاينة بوجود مدير إدارة الحدائق وجدت أنها تالفة وميتة وتشكل خطورة علي المارة وعلى الفور أصدرت خلفية تعليماتها للتنسيق مع إدارة الحدائق المركزية لإزالة الشجرة والذي تم في الحال، وفي نفس السياق تم إزالة أفرع من شجرة أخرى والتى كانت تحجب إضاءة الكشافات.

كما تقدم مواطن بشكوى من شجرة أخرى معمرة أكثر من مائة عام وجذورها ممتدة إلى داخل الشقق السكنية وعلى ارتفاع شاهق وبالمعاينة اتضح أنها تحتاج إلى معدات خاصة وجاري التنسيق لعمل اللازم.

وتوجهت إلى شارع هارون الرشيد ، بحري بك وشددت على رفع كفاءة النظافة وذلك بالتنسيق مع شركة نهضة مصر.

كما قامت بالمرور على ساحة بكير لمتابعة الإنتهاء من تركيب البلدورات والبلاط وأكدت على سرعة العمل لرفع كفاءة المكان.

وأثناء الجولة قامت بالمرور على صهريج ابن بطوطة، وصهريج كوم الناضورة.

وفي نهاية الجولة تقدم أحد العاملين بمدرسة الباب الأخضر بشكوى بالصرف الصحي داخل المدرسة وانها تسبب إعاقة، وخاصة ان المدرسة بها كونترول الإعدادية، وفورًا أصدرت تعليماتها بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي وتم حل الشكوى.