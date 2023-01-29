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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نسرين طافش توجه رسالة خاصة لـ متابعيها عبر إنستجرام

نسرين طافش
نسرين طافش

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها حالة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” خلال خاصية الاستوري.

وكتبت نسرين:"الارض تحتاج للمحبة لترتقي،طاقتك الحالية توثر في الارض،زكل ما سيحدث للارض سيؤثر بك،لا تنتظر من يثبت لك بان الدنيا لا تزال بخير،كن أنت السبب الذي يجعل الاخرين يؤمنون أن الدنيا لا تزال بخير".

 

وتشارك نسرين طافش، بفيلمها الجديد "أخى فوق الشجرة" بطولة النجم رامز جلال، تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو"، والعمل من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

من ناحية أخرى، تنتظر نسرين طافش، عرض فيلم "فى القلب" الذى انتهت من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضي، وتشارك في بطولته مع خالد سليم، سوسن بدر، هالة فاخر، محمد عز، منة فضالى، إنجى كيوان وتونى ماهر، وإخراج عادل مرقس، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسى.

 

 

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