درة تجذب الأنظار بإطلالة صيفية.. شاهد

شاركت الفنانة درة زروق، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” خلال خاصية الإستوري.

وظهرت درة في الصورة بإطلالة صيفية مرتدية فستان مشجر قصير ونضارة شمسية سوداء، نالت إعجاب متابعهيا.

على جانب آخر، تحدّثت درة عن شخصية "نورهان" التي تقدمها في مسلسل "المتهمة" ويعرض عبر منصة "شاهد vip".

وقالت «درة»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج MBCtrending، إن الشخصية أثرت عليها كثيرًا، موضحة: “الشخصية أثرت عليّ أثناء التصوير وبعده، طول الوقت بفكر فيها هي عندها فقدان ذاكرة جزئي، كنت مرعوبة من فكرة إن الواحد يصحى ناسي كل حاجة”.