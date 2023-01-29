مخرج نقطة تحول: بطولات مصابي العمليات الإرهابية شجعتنا على تقديم الفيلم

قال أحمد نور، مخرج فيلم "نقطة تحول"، إن بطولات قصص مصابي العمليات الإرهابية، شجعت طاقم العمل على تقديم الفيلم.

وأضاف "نور"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن طاقم العمل بالكامل كان يعمل على قلب رجل واحد، والجميع كان مهتما بخروج الفيلم على أكمل وجه، وبأفضل صورة.

وتابع: "القصص التي سمعناها من الأبطال أثرت بنا للغاية، وفكرنا كيف أن هؤلاء الأبطال يعيشون بيننا ولا أحد يعرف عنهم شيئا أو يتحدث عنهم".

وأردف: "الصعوبات التي واجهتنا كانت كلها تكمن في القصص التي نسمعها من الأبطال، لكن على مستوى العمل لم تواجهنا أي صعوبات، بل على العكس الشركة المتحدة وفرت لنا كل ما نحتاجه".