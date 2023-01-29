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توك شو

كاتب مشارك بفيلم نقطة تحول: الأبطال أعطونا درسا في الرضا والقناعة

تامر عبده
تامر عبده

روى الكاتب تامر عبده، أحد المشاركين في فيلم نقطة تحول، كواليس الفيلم مع أبطال "الألم والأمل".

وقال تامر عبده، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، إنه تعلم كثيرا من التجربة، من خلاله احتكاكه بالأبطال وحديثه معهم، مضيفا: "وقفت قدام أبطال، الحاجات دي لما نسمع عنها حاجة ولما نشوفها بعنينا حاجة تانية خالص".

وأضاف: "الواقع وتأثيره مختلف أيضا، وهناك ردود وكلمات قيلت في الفيلم، كانت ارتجالية ووليدة اللحظة، نتيجة ما كنت أسمعه على لسان الأبطال، والبطولات التي قاموا بها".

وتابع: "كان هناك سكريبت مكتوب به أسئلة، لكننا كنا نجلس مع الأبطال قبل بدء التصوير، لنتحدث ونتناقش معهم، لم أر حد منهم كان حزين أو غير راضي، دائما مبتسمين، لأنهم كانوا يتحدثون عن إنجاز حققوه في حياتهم، وليس أزمة حدثت لهم أو عائق".

وأردف: "كلنا نتعرض لمواقف صعبة في حياتنا، لكن هناك من توقف عند هذه اللحظة، ومن يحول هذه اللحظة إلى نقطة تحول، وهو اسم الفيلم، هؤلاء الأبطال أعطونا درسا عن القناعة والرضا".

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