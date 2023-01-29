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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتنمية مهارات الشباب.. تفعيل الأنشطة الترفيهية والرياضية بمركز ومدينة الحسنة

أنشطة رياضية متنوعة
أنشطة رياضية متنوعة بمراكز الشباب في سيناء

كلف المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء،  مدير إدارة الشباب والرياضة بالحسنة  بتفعيل دور إدارة الشباب والرياضة من خلال إقامة الأنشطة والفعاليات الرياضية والاستعداد لتنظيم الدورات الرمضانية  ، في إطار الاهتمام بالجانب الترفيهي والثقافي للنشئ والشباب لتنمية المهارات والقدرات الذاتية والفكرية لديهم . تنفيذا لتعليمات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. 

 

خطة مديرية الشباب 

 

واكد بغدادي،  علي ضرورة  حصول جميع الشباب علي حقهم من الأنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية المقدمة من خلال خطة مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء. 

وأكد ، علي تقديم أوجه الدعم اللازم لتطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب والرياضة علي مستوي مركز ومدينة الحسنة ،   بهدف حث جميع الفئات العمرية من النشء والشباب لممارسة الرياضة داخل المراكز بشكل منتظم.لشغل أوقات الفراغ ، واعداد شخصية الشباب للمشاركة في جهود التنمية لخدمة المجتمع.  

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