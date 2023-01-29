سكان المنيرة يشكون من احتلال أحد البلطجية الأرصفة وتحويله لمطعم بدون ترخيص

أرسل القارئ ماجد عبد الرحمن شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررًا من وجود أحد الأشخاص بالسيطرة على أحد الأرصفة وتحويله إلي شواية لشوي الكفته والحواوشي.

وقال في شكواه نعاني نحن سكان شارع المنيرة الرئيسي من احتلال أحد البلطجية الرصيف عند تقاطع شارع بستان الفاضل مع شارع المنيره ويقوم بفرش شوايه فحم يشوى عليها كفته بالإضافة الي حواوشى وعربة كبده ويقوم بالشوي وسط الشارع وينتشر الدخان في كل مكان بالمنطقة مما يسبب لنا ضيق في التنفس.

وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية وعودة المظهر الحضاري للمنطقة.



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