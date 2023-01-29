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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان المنيرة يشكون من احتلال أحد البلطجية الأرصفة وتحويله لمطعم بدون ترخيص

صدى البلد

أرسل القارئ ماجد عبد الرحمن شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررًا من وجود أحد الأشخاص بالسيطرة على أحد الأرصفة وتحويله إلي شواية لشوي الكفته والحواوشي.

وقال في شكواه نعاني نحن سكان شارع المنيرة الرئيسي من احتلال أحد البلطجية الرصيف عند تقاطع شارع بستان الفاضل مع شارع المنيره ويقوم بفرش شوايه فحم يشوى عليها كفته بالإضافة الي حواوشى وعربة  كبده  ويقوم بالشوي وسط الشارع وينتشر الدخان في كل مكان بالمنطقة مما يسبب لنا ضيق في التنفس.

وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية وعودة المظهر الحضاري للمنطقة.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الخط الساخن 5731 حل مشاكل المواطنين خدمة المواطن

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