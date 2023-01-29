أمريكا توجه اتهاما لكوريا الشمالية.. والأخيرة ترد: استفزاز خطير

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أفادت وكالة أنباء “أسوشيتيد فرانس برس” اليوم الاحد، بأن كوريا الشمالية نفت إمداد موسكو بالأسلحة.

وذلك بعد أن اتهمتها واشنطن بتسليم صواريخ إلى مجموعة “فاجنر” الروسية، التى تقوم بعمليات عسكرية في الأراضي الأوكرانية.

نشر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض جون كيربي صورا للاستخبارات الأميركية، ظهرت فيها عربات قطار روسية عائدة من كوريا الشمالية محملة معدات عسكرية، وذلك منذ أيام.

وبعدها صنفت الولايات المتحدة “فاجنر”على أنها “منظمة إجرامية” وأعلنت إرسال هذه التسجيلات إلى الأمم المتحدة في إطار العقوبات التي تستهدف الشمالية.

وشاركت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية رسالة المسؤول كوون جونغ غون رفضه هذه التصريحات الذي وصفها ب “الإشاعة الملفقة”.

وحذر المسؤول الكوري الشمالي الولايات المتحدة قائلا :"ستعرض نفسها لنتيجة غير مرغوب فيها إذا واصلت نشر هذه الإشاعة".

واضاف “محاولة تشويه صورة كوريا الشمالية عبر اختلاق شيء غير موجود، تمثل استفزازا خطرا لا يمكن السماح به ولا يمكن إلا أن يؤدي إلى رد فعل”.