إلهام أبو الفتح تكتب: تسع سنوات اقتصاد!.. فيديو

استعرضت الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد» الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي على قناة «صدى البلد»، مقال «لحظة صدق» للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد»، تحت عنوان «تسع سنوات اقتصاد!» والمنشور في صحيفة الأخبار.

قالت إلهام أبو الفتح في مقالها: حضرت بالأمس المؤتمر الاقتصادي التاسع لأخبار اليوم.. حوارات ومناقشات وجلسات اقتصادية هامة ناقشت بصراحة ووضوح وضع مصر الاقتصادي وكيفية الخروج من الأزمة شعرت بالأمل وأنا أتابع الجلسات بحضور خبراء ومستثمرين ومصدرين ورجال الأعمال والصناعة والمسؤولين وسعدت بمسار المناقشات حول الكثير من الملفات الشائكة، الجلسة الأولي حملت عنوان السياسة الصناعية والاستثمارية بين الواقع والمأمول أدارها رجل الصناعة الوطني محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، وناقشت التحديات التي تواجهها الصناعة في مصر وعوائق الاستثمار ومستقبل الطاقة الخضراء والسياسات المالية والنقدية وتداعيات الأزمة العالمية التي هزت اقتصادات العالم وتأثرت بها مصر كجزء من هذا العالم وأجمع الخبراء على ضرورة تعزيز الصادرات المصرية إلي الخارج لزيادة ودعم تنافسية المنتج المحلي، وكيف يؤدى الى خفض فاتورتنا الاستيرادية.

استكملت: ولاحظت نفس الجدية فى الجلسة الثانية التي خصصها المؤتمر لبحث مبادرة ابدأ، وهى المبادرة الخاصة بدعم القوى البشرية في إطار مشروع متكامل للنهوض بالصناعة، وتأهيل الشباب للقيادة بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال "الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة" فى أكتوبر الماضى، وبحثت الجلسة التي أدارها الدكتور أسامة صالح وزير الاستثمار الأسبق المسارات العديدة للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات، ودعم قطاع الأعمال.

أضافت: أما الجلسة الثالثة التي أدارها هشام عرفات وزير النقل الأسبق فقد فتحت العديد من ملفات تنمية سيناء والفرص الاستثمارية التي تقدمها والتحديات التي تواجه الاستثمار فيها وناقشت الجلسة الرابعة واحد من أهم الملفات من وجهه نظري وهو الدور الاقتصادي للاستثمار الرياضي وأدارها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

تابعت: كلها ملفات مهمة وجاءت مناقشتها في وقت صعب يمر به العالم وأزمة طاحنة وحرب روسية أوكرانية لم ينج منها قطاع السياحة ولا يعلم إلا الله وحده متى وكيف تنتهي!

استطردت: وكما عودتنا مؤتمرات أخبار اليوم هي دائما واحدة من أقوى المنتديات الاقتصادية التي لا تقوم على الأفكار والرؤى و التنظيرات ولكن تقدم خطط عملية قابلة للتنفيذ من خلال التواصل مع الحكومة والمختصين والخبراء.

أردفت: تحية للقائمين على المؤتمر الاقتصادي من قيادات مؤسسة الأخبار أحمد جلال رئيس مجلس الإدارة ،وخالد ميري رئيس تحرير الأخبار وعمرو الخياط رئيس تحرير أخبار اليوم، وتحية خاصة لروح الكاتب الكبير ياسر رزق رحمه الله الذي بدأ هذا المؤتمر منذ 9 سنوات والذي مر عام هذا الأسبوع على رحيله.

واختتمت إلهام أبو الفتح مقالها: تحياتي لـ أخبار اليوم صحافة الملايين التي تثبت دائما أنها قريبة من الشعب وفي صميم اهتمامات الناس.