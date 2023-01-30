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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تستكمل مناقشة "كود الإتاحة" لذوي الإعاقة.. اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، خلال الأسبوع الجارى ، مجموعة من الاجتماعات وذلك لمناقشة عدد من القضايا المهمة.

وتعقد اللجنة اليوم الاثنين الموافق 30 يناير2023، وذلك لمناقشة موضوع أزمة عدم توفير أماكن مخصصة لذوي الإعاقة على الطرق والأرصفة والمواصلات (كود الإتاحة)، بدعوة وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.  

وتعقد اللجنة بعد غدا الثلاثاء الموافق 31 من يناير2023، وذلك لبحث الشكاوى الواردة إلى اللجنة.

وكانت قد عقدت اللجنة الاجتماع الأول أمس الأحد الموافق 29 من يناير 2023، وذلك لمناقشة موضوع أزمة عدم توفير أماكن مخصصة لذوي الإعاقة على الطرق والأرصفة والمواصلات (كود الإتاحة) بحضور السفيرة مشيرة خطاب - رئيسة المجلس القومي لحقوق الانسان والدكتورة إيمان كريم - المشرفة على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.

لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب الطرق ذوي الإعاقة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية كود الاتاحة

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