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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

رئيس النواب يحيل قانون تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى اللجان المختصة

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ،رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، ( إلى لجنة مشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، التعليم والبحث العلمي، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).

مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة .. غدا

مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة.. بعد غد

وكانت قد بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستعراض 25 طلب من الأعضاء لتحديد موعد المناقشة.

وتشهد الجلسة العامة، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنةالسياحة والطيران المدني، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقًا لأحكام الدستور.

وتضمن مشروع القانون عدة من المميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيمًا جديدًا لم يكن موجود في القانون القائم.

كما يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.

كما يناقش الأعضاء خلال الجلسة العامة غدا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجانالشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، والشئون الدستورية والتشريعية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 614 لسنة 2022بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المُعدلة بالبروتوكول الصادر عام 2010.

النواب : مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية

وتشهد الجلسة أيضا، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجانالخطة والموازنة، العلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 628 لسنة 2022بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس ووثيقة انضمام جمهورية مصر العربية إلى البنك.

النواب الجلسة العامة لمجلس النواب الحكومة الجلسة العامة رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى

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