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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موقف محمد صلاح في تشكيل ليفربول المتوقع أمام برايتون

محمد صلاح
محمد صلاح

يحل ليفربول ضيفا على نظيره برايتون، مساء اليوم الأحد، على ملعب "فالمر"، ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويغيب عن ليفربول كل من، فيرجيل فان دايك - لويس دياز - ديوجو جوتا - آرثر ميلو - روبيرتو فيرمينو.

وبحسب بعض الصحف الإنجليزية، فإن من المرجح أن يظهر الدولي المصري محمد صلاح، على دكة بدلاء ليفربول في مباراة اليوم،

وجاء التشكيل المتوقع لليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: كيلير

خط الدفاع : أرنولد - كوناتي - جوميز - تسيميكاس

خط الوسط: كيتا - فابينيو - تياجو

خط الهجوم: إيليوت - نونيز - كارفاليو.

ويسعى فريق ليفربول للثأر من خسارته الثقيلة أمام برايتون بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي منتصف الشهر الحالي، والتأهل إلى الدور المقبل.

وقال يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة برايتون: "الهزيمة الأخيرة أمام برايتون في أسوأ خسارة لي على الإطلاق، لقد ارتكبنا كل الأخطاء الممكنة في هذا اللقاء".

وكان ليفربول تغلب على وولفرهامبتون بنتيجة 3-2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب في الدور الرابع، بينما صعد برايتون على حساب ميدلزبره.

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