التنمية المحلية تتلقى شكاوى المواطنين عبر 4 وسائل.. تفاصيل

تهتم الدولة والقيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة في ظل الأزمة العالمية التى اثرت بشكل كبير في تحريك أسعار السلع، ما دفع الدولة لتقديم معارض “أهلا رمضان” في المحافظات لتوفير السلع بأسعار مناسبة.

كما تجرى الدولة حملات تفتيشية لمتابعة أسعار السلع في الأسواق ومعاقبة التجار المستغلين.

كما تدعم الدولة الدور الإيجابى للمواطنين في الإبلاغ عن زيادة الأسعار المبالغ فيها واحتكار السلع الأساسية.

ووفرت وزارة التنمية المحلية أرقاما ووسائل للتواصل مع المواطنين لتلقى شكاواهم من ارتفاع الأسعار واحتكار السلع.

ويمكن للمواطنين الإبلاغ عن الشكاوى وزيادة الأسعار من خلال مبادرة “صوتك مسموع” لتلقى شكاوى المواطنين من خلال 4 وسائل هي:

- رقم الواتساب على 01150606783 وتعد هذة الوسيلة من أكثر الوسائل تفاعلا مع المواطنين.

- “فيس بوك”، حيث تمتلك المبادرة صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” بعنوان www.facebook.com/sotakmasmwo .

- رقم الخط الساخن: "15330" والذى يعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.

- البريدالإلكترونى للوزارة بعنوان: [email protected]

شكاوى المواطنين

كما تتلقى مبادرة “صوتك مسموع” شكاوى المواطنين حول 5 محاور أساسية، وهى شكاوى القمامة، والإشغالات، والفساد الإدارى بالمحافظات، وشكاوى التعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية والبناء.

كما تتابع غرفة العمليات وإدارة الازمات بوزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات، شكاوى المواطنين في هذا الشأن، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر أن مبادرة “صوتك مسموع” أطلقتها وزارة التنمية المحلية فى أكتوبر 2018 تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وتعد قناة تواصل رسمية ذات اتجاهين بين المواطن والحكومة والأجهزة التنفيذية بالمحافظات.

وتلقت مبادرة “صوتك مسموع” خلال عام 2022 الماضى، 162 ألفا و521 رسالة، تضمنت 24 ألفا و754 شكوى، تم حل 24.4 ألف منها بنسبة 98.6%، وجارٍ حل باقى الشكاوى.