«سياحة النواب» تناقش خطة الوصول إلى 30 مليار دولار

تناقش لجنة السياحة بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، اليوم الأحد، 5 طلبات إحاطة، بحضور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار.

ويأتي الطلب الأول بشأن خطة الحكومة للوصول ل 30 مليار دولار سنويًا، واستراتيجية تطوير الطاقة الفندقية والخدمية لتحقيق هذا الهدف.

كما تناقش طلبًا بشأن تراجع المقصد السياحي المصري إلى المرتبة 34 بين المقاصد العالمية، وطلب آخر بشأن تدني ترتيب مصر في قائمة الدول الجاذبة للسياحة عالميا.

وتناقش اللجنة أيضًا طلبًا بشأن ما جاء في جريدة الإندبندت البريطانية بشأن تدنى أسعار الرحلة إلى الغردقة لمدة 28 يوم بـ650 جنيهًا إسترلينيًا.

وتختتم اللجنة اجتماعها بمناقشة طلبًا بشأن خطة الوزارة لتنشيط السياحة، وتطوير الغرف، والسياحة العلاجية، وسياحة اليخوت، أسعار الإقامة والأغذية، وإهمال السياحة النيلية.