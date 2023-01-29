نقابة الخدمات الإدارية تطلق استراتيجية لـ"تنمية المواهب العمالية"

اعتمد مجلس ادارة النقابة العامة للخدمات الادارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيري؛ نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، استراتيجية " تنمية إدارة المواهب العمالية' داخل الهيكل التنظيمي للعمل النقابى الخاص بتصنيف العاملين الادارية والاجتماعية باعتباره أحد أهم الأصول التي تقوم عليها المؤسسات الانتاجية المستهدفة لتحقيق أعلى العوائد الاقتصادية .

وقال "المهيرى" إن أهمية إدارة المواهب تساعد التنظيم النقابى أو الشركات على تحسين الأداء حتى تظل باقية وفى المنافسة مع نظائرها الاخرى، لذلك فان الاستعانة بموظفين موهوبين يسعون للابتكار والتطوير يجعلها أكثر متانة واستعدادًا لمواجهة التغييرات والمخاطر والتحديات خاصة أن التكنولوجيا والتقنيات الحديثة تلعب دورًا مهما في تشكيلات العمل؛ وأيضا الصناعة القديمة والمعاصرة.

وأضاف أن مطلب توفير الموظف الأكثر إبداعا وقدرة على إيجاد طرق حديثة لتسخير قدرات الأدوات التكنولوجية الجديدة وحل المشكلات والخروج بأفكار ابتكارية تضيف وتصنع نهضة للمؤسسة أو الشركة، هو السائد حاليا في سوق العمل .

وأكد رئيس النقابة، أن الاستراتيجية تُساعد في الحفاظ على موظفي التنظيم النقابى والمؤسسات الانتاجية وتحفيزهم لخلق المزيد من المواهب الابداعية التي تضمن بقائهم في الوظيفة والقيام بمهامهم دون تردد أو الخوف من طلب الانتقال مما تمنحه شهادة صلاحية مستدامة لدى صاحب العمل.

واكد أن فكر " تنمية ادارة المواهب " هو فكر مستقبلي تستقيم به أوضاع المؤسسات والشركات؛ بحيث تستقطب أفضل المرشحين للتعيينات المقبلة؛ فضلا عن تحفيز الآخرين على تقديم أفضل ما لديهم.

واضاف؛ أن مفهوم إدارة المواهب احدى المهام الرئيسية لإدارة تنمية الموارد البشرية التي تضم فى الأصل كفاءات عالية قادرة على إعداد بنيان من القوى العاملة قيادي قادر على تنمية وجذب أفضل الموظفين والعمال والاحتفاظ بهم لصالح قوة العمل .