وزيرة البيئة: المحطات الوسيطة بأسيوط نموذج للربط بين الالتزامات الوطنية والعالمية لمصر

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فى ختام زيارتها لمحافظة أسيوط بحضور اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، فى إطار الاحتفال بيوم البيئة الوطنى 2023، أن افتتاح المحطتين الوسيطتين لتجميع ونقل المخلفات الصلبة البلدية بمركزى ديروط وأبو تيج يأتي ضمن مساهمات الوزارة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، بالتعاون مع شركاء التنمية من الاتحاد الأوروبي والجانبين الألمانى السويسري، والذي يعمل على 4 محافظات هي “أسيوط، وقنا، وكفر الشيخ، والغربية”.

وأوضحت الوزيرة أن المحطتين ضمن 4 محطات يتم تنفيذها بالمحافظة في مناطق أبو تيج وديروط ومنفلوط وأبنوب، بهدف استكمال البنية التحتية في المحافظة في إطار منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية، وأيضا مساهمة وزارة البيئة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بهدف توفير خدمات للمواطن في قرى مصر للارتقاء بمستوى المعيشة، وذلك بعد تحديد عدد من المراكز ذات الأولوية داخل محافظة أسيوط للعمل بها.

وقالت إن هذا يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء بنية تحتية لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظات الجمهورية لتوفير خدمة تستوعب المخلفات المتولدة، وإشراك القطاع غير الرسمي بالمنظومة بتحويله إلى قطاع رسمي، وتوفير بيئة عمل ملائمة وصحية.

وأضافت أن هذه المساهمات تعد استكمالاً للدور الذي لعبته مصر في مؤتمر المناخ COP27 وإحدى المبادرات الناتجة عنه، وهي مبادرة تدوير المخلفات 50 بحلول 2050 لأفريقيا، والتي تهدف تعظيم حجم تدوير المخلفات بمشاركة القطاع الخاص، حيث يأتي افتتاح المحطتين من قلب محافظة أسيوط للربط بين التزام مصر الوطني من خلال مبادرة “حياة كريمة” بالتزام مصر العالمي والإقليمي من خلال مبادرة تدوير المخلفات 50 بحلول 2050 لأفريقيا، كنموذج للتنفيذ يمكن تكراره والبناء عليه.

وشددت وزيرة البيئة على الدور الهام لعمال منظومة إدارة المخلفات في تنفيذها وفاعليتها، ودعم تنفيذ البنية التحتية المطلوبة لمنظومة إدارة المخلفات ببناء عامل بشري مدرب يحصل على المزايا والحوافز اللازمة لتوفير حياة كريمة له، حيث تحرص الوزارة على توفير بيئة عمل آمنة لهم، من خلال توفير مهمات الوقاية لعمال جمع المخلفات وتوفير التدريب اللازم لبناء قدراتهم، هذا إلى جانب تنفيذ توجيهات عبد الفتاح السيسى بتقنين أوضاع القطاع غير الرسمي من العاملين بالمنظومة وتوفير الغطاء الاجتماعي اللازم، حيث تم بالتعاون مع وزارتي القوى العاملة والتضامن اعتماد أول مسمى وظيفي لعمال النظافة (عامل جمع ونقل، وعامل فرز وتدوير، وعامل دفن صحي) لتوفير مظلة الخدمات الصحية والتأمين الاجتماعي لهم.

جدير بالذكر أن وزيرة البيئة خلال زيارتها لمحافظة أسيوط، افتتحت المحطة الوسيطة بديروط على مساحة 5000 متر مربع بطاقة تصميمية 150 طن مخلفات يومي لتخدم مركزى داشلوط وديروط والقرى المجاورة لها، والمحطة الوسيطة بأبو تيج على مساحة 4000 متر مربع بطاقة تصميمية 150 طن مخلفات يومي لتخدم مركز أبو تيج بقرية الزرابى والقرى المجاروة لها، وذلك في إطار تنفيذ 4 محطات وسيطة بالمحافظة بمراكز ديروط وأبوتيج وأبنوب ومنفلوط، بتكلفة مالية قدرها 58 مليون جنيه.

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