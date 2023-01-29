برازيلي يخرج من التابوت خلال جنازته وسط صدمة الحاضرين |شاهد

عرضت قناة العربية، تقرير مصور ، اليوم الأحد ، عن شخص برازيلي خرج من التابوت أثناء البكاء عليه، في جنازته بطريق غريبة ومفاجأة وغير متوقعة، حمل عنوان "برازيلي يخرج من التابوت أثناء البكاء عليه.. وسط صدمة من الحاضرين أصدقاؤه وأقاربه".



وأضاف التقرير المصور، أن هذا الأمر لم يكن عن طريق الخطأ الطبي مثلا ولكن كان مقصود من هذا الشخص البرازيلي والذي يبلغ من العمر ٦٠ عاما ، بهدف معرفة من سيخرج معه في جنازته ومن سيكون متواجد ويحبه.

حالة من الصدمة

وتابع التقرير المصور ، هذا الأمر المفاجئ تسبب في حالة من الصدمة، للحاضرين من أصدقائه وأقاربه بطريق غير متوقعة.



