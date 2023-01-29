عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برازيلي يخرج من التابوت خلال جنازته وسط صدمة الحاضرين |شاهد

دفن متوفي
دفن متوفي

عرضت قناة العربية، تقرير مصور ، اليوم الأحد ، عن شخص برازيلي خرج من التابوت أثناء البكاء عليه، في جنازته بطريق غريبة ومفاجأة وغير متوقعة، حمل عنوان "برازيلي يخرج من التابوت أثناء البكاء عليه.. وسط صدمة من  الحاضرين أصدقاؤه وأقاربه".

txt

بعد نصف قرن.. لماذا يزور تابوت رمسيس الثاني باريس مجددًا؟|تفاصيل

txt

اكتشاف الحلم.. العثور على تابوت من الجرانيت الوردي يبهر العلماء


وأضاف التقرير المصور، أن هذا الأمر لم يكن عن طريق الخطأ الطبي مثلا ولكن كان مقصود من هذا الشخص البرازيلي والذي يبلغ من العمر ٦٠ عاما ، بهدف معرفة من سيخرج معه في جنازته ومن سيكون متواجد ويحبه.

 

حالة من الصدمة

 

وتابع التقرير المصور ، هذا الأمر المفاجئ تسبب في حالة من الصدمة، للحاضرين من أصدقائه وأقاربه بطريق غير متوقعة.

 

التابوت خرج من التابوت البكاء اخبار التوك شو صدمة تقرير مصور التقرير المصور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ردًا على صفعة «القندوسي».. الزمالك يفاوض لاعبًا مغربيًا في الانتقالات الشتوية

عودة فيريرا مدربا وعرض مغري لـ إمام عاشور..مفاجآت داخل الزمالك

300 جنيه.. قرار منتظر بـ زيادة الأجور نهاية أبريل 2023| تفاصيل

اتخضيت من إيده مكنتش متوقعة.. سيدة ثلاثينية تنهار من المفاجأة| تفاصيل

66 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

بفائدة 20%.. الحكومة تطرح أذون خزانة بـ 43 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة

جريمة بشعة فى حى الجيزة .. طاردها ولامس المحظور فى جسدها

رد فعل مفاجئ من الكاف بشأن انتقال القندوسي للأهلي

موضوعات متعلقة

المئات في جنازة شمّاس قُتل على يد مغربي داخل كنيسته بإسبانيا.. شاهد

ترشيحاتنا

فضيحة مالية كبرى تطيح بـ رئيس الحزب الحاكم في بريطانيا نديم الزهاوي | تفاصيل

أسعار الذهب اليوم تواصل الانخفاض.. والجرام يخسر 210 جنيهات

الأهلي يعلن جاهزية ثلاثي الفريق لافتتاح كأس العالم للأندية

بيان عاجل من روسيا بشأن تورطها في حرق المصحف الشريف

شوط أول إيجابي بين ليفربول وبرايتون بكأس الاتحاد الإنجليزي

مشكلات صحية.. سبب تأجيل خروج حلمي بكر من المستشفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير أدوية ولا وصفات .. إليك طرق علاج سوء الهضم

أسباب حظر السجائر الاليكترونية يثير الذعر على الفيسبوك

هات فلوس.. طفل يضرب والده وهجوم حاد على الأب| إيه القصة؟

سعر خيالي.. شاهد جاكت محمود العسيلي يثير الجدل عبر السوشيال ميديا

فيديو

غرقت في حمام السباحة .. تفاصيل مؤلمة لحادث فتاة فاقوس

غدر بعمته وجوزها .. تفاصيل صادمة بحادث الإسكندرية

ماذا قالت نبيلة مكرم عن ابنها المتهم بقتل شابين في أمريكا؟ فيديوجراف

هل توفي اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد بسبب زوجاته؟ | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

اﻟﻤﺰﻳﺪ