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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: حان الوقت لنعلن أننا نستطيع التحالف مع الدول الاقتصادية الكبرى

الدكتور حسام المندوه
الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب

قال الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب: المسلسل اليوم للمواطنين هو عن الأسعار والدولار، متابعا: المواطن يحتاج لرسالة طمأنة يومية أننا نسير في الطريق الصحيح.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 628 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس ووثيقة انضمام جمهورية مصر العربية إلى البنك.

وأكد حسام المندوه، أنه في ظل حالة التوتر الاقتصادي تأتي رسالة الطمأنة من خلال التبادل التجاري بين مصر وروسيا وهو ما سيؤدي لخفض الدولار والتضخم، فضلا عن انضمام مصر لبنك التنمية التابع لمجموعة البركس.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مجموعة البركس والتي تضم 5 دول كبرى في الاقتصاد والمساحة والتعداد السكاني بما يمثل نحو ثلث اقتصاد العالم، قائلا: حان الوقت لنعلن أننا نستطيع التحالف مع الدول الاقتصادية الكبرى وعمل تبادل تجاري وصادرات والتعامل بعملة غير الدولار.

وأضاف النائب: كلها مؤشرات اقتصادية مطمئنة، بأن اقتصادنا ما زال بخير وله مكانة متميزة، مشيرًا إلى أن وجود الممر المائي قناة السويس من خلال هذه الاتفاقية سيكون طوقا من أطواق النجاة في هذه المرحلة الحرجة التي نمر بها.

الأسعار الدولار الجلسة العامة المستشار الدكتور حنفى جبالى تجمع البريكس

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