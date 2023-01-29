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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استثمر وقتك.. تدريبات مجانية في إجازة منتصف العام اعرفها

فرص
فرص

مع بداية أجازة نصف العام يسعي الكثير من الطلاب والشباب إلي استثمار اوقات الفراغ من خلال الاشتراك في تدريبات الأنشطة والفعاليات التي تنمي مواهبهم وعليه فإن وزارة الشباب والرياضة أعلنت عن مبادرة «طور وغير.. مسارات تدريب منتصف العام».

تدريبات مجانية في منتصف العام

وتأتي مبادرة «طور وغير.. مسارات تدريب منتصف العام» كمبادرة مشتركة بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الاتصالات ممثلة في الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية، وشركة ميكروسوفت ومؤسسة «كير مصر».

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تفاصيل مبادرة التدريب من الشباب والرياضة

وتتضمن المبادرة تدريبات نصف العام، عبر مسارين علي أن يستمر كل مسار على مدار 4 أيام حيث يتم التدريب على مهارات مختلفة.

المسار الأول عبارة عن  Soft skills ومن المقرر أن يستمر التدريب ل 4 أيام ويتكون من 4 تدريبات تتمثل فى «تحقيق الأهداف - دعم الثقة بالنفس – إدارة الوقت – السيرة الذاتية».

طريقة التسجيل فى تدريب منتصف العام

ويمكن للشباب الراغبين فى التسجيل لحضور تدريبات منتصف العام التسجيل عبر وزارة الشباب والرياضة أو خلال تطبيق مايكروسوفت تيمز Microsoft Teams من الساعة 1 للساعة 4 ظهرًا .

ويحصل المتدرب علي شهادة حضور مقدّمة من وزارة الشباب والرياضة وشركة مايكروسوفت، مع ضرورة  الالتزام بحضور 4 محاضرات .

برامج تدريبية لشباب سيناء

كما توفر وزارة الشباب والرياضة برامج تدريبية لشباب سيناء من الإدارة المركزية لتنمية الشباب ، عن مسابقة التعليق الرياضي للموهوبين والمتميزين في مجال الاعلام من أبناء شمال سيناء.

وتتضمن الشروط الواجب توافرها في المتقدم مايلي

- أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي.
- كما يلزم أن يجيد المتقدم التحدث باللغة العربية.
- لديه مخارج ألفاظ سليمة من بين الشروط الواجب توافرها في المتقدم لمسابقة الشباب والرياضة 
- كنا يجب أن تتوافر فى المتقدم ثقافة عامة ورياضية.
- لديه إلمام بقانون اللعبة التي يرغب في التعليق عليها.
- التعليق على مباراة كرة قدم 
- إجادة استخدام وسائل وطرق البحث في الإنترنت.

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- مدة الفيديو الواحد لا يزيد عن دقيقتين .
- مراعاة جودة الصوت والصورة من بين شروط الشباب والرياضة للتقديم على المسابقة

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