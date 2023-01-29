استشهاد شاب فلسطيني في اشتباكات مع قوات الاحتلال في جنين

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، ان الشاب الفلسطيني عمر طارق علي السعدي ٢٤ عاماً، إستشهد متأثراً بجروح بالغة، بعد إصابته برصاص الإحتلال أثناء إشتباكات في مخيم جنين بالضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة: "إن الشاب ارتقى متأثراً بجروح بالغة، أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في البطن، يوم الخميس الماضي في مخيم جنين".

ويجري وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، جولة إلى الشرق الأوسط، يزور خلالها مصر وإسرائيل والضفة الغربية، في الفترة من 29 حتى 31 يناير الجاري، وذلك لمناقشة مجموعة من الملفات الدولية والإقليمية بما فيها الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، والملف النووي الإيراني، وتصاعد وتير أعمال العنف بين الجانبين الفلسطيني، والاحتلال.

وقالت السفارة الأمريكية بالقاهرة، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى مصر، تأتي بالتزامن مع ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، من أعمال عنف ممنهج تنفذه قوات الاحتلال بحق سكان مخيمات جنين، وإعلان السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي، كما ويحمل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال زيارته للشرق، العديد من الملفات.