موجز السوشيال: مفاجآت داخل الزمالك بشأن عودة فيريرا وعرض لإمام عاشور.. وخالد الغندور يؤكد انتقال لاعب المصري السابق لأمريكا

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

كشف الإعلامي الرياضي ابراهيم عبد الجواد، عن مفاجآت داخل نادي الزمالك، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب في تغريدة: “مفاجأة فيريرا احتمال يرجع تاني بعد جلسة الامس وعرض ٣ مليون دولار من الدنمارك لإمام عاشور والاقرب حتي الان الموافقة”.



زي أمك.. محمد هنيدي يداعب ماجد الكدواني بهذه الصورة| شاهد

شارك الفنان محمد هنيدي، صورة طريفة مع الفنان ماجد الكدواني، مسترجعاً ذكريات فيلمهم معاً “عسكر في المعسكر” عبر حسابه على انستجرام.

وكتب: “ ميزة الكدواني إنه تحسه زي أمك في الحنية والدفا”.

كشف الإعلامي الرياضي خالد الغندور، عن توقيع لاعب المصري السابق مع نادي أمريكي، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب في منشور: "رسميا نادي اوستن الأمريكي يعلن تعاقده مع اللاعب "عمرو طارق" بعد فسخ تعاقده مع المصري".