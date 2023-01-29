أبو العينين: قانون إنشاء الغرف السياحية يمس 13 ألف منشأة ويعطي «العيش لخبازه».. ولابد من فكر جديد للاستثمار السياحي

وكيل البرلمان خلال الجلسة العامة:

* مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية يمس ما يزيد عن 13 ألف منشأة بالقطاع

* لابد من الاهتمام بالأنشطة السياحية المختلفة في ظل المتغيرات التي يشهدها الشرق الأوسط

* يجب تشجيع الاستثمار السياحي و تقديم فكر جديد للعالم



أعلن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكتب لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

وأكد أبو العينين، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، على أهمية مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، في شكله ومضمونه وفلسفته، موجهًا التحية للحكومة على مشروع القانون الذي يمس ما يزيد عن 13 ألف منشأة تعمل في هذا القطاع.

وأضاف وكيل مجلس النواب: «أحيي وزير السياحة والآثار على فلسفة القانون الذي يعطي العيش لخبازه وهم من يديرون المنظومة».

و قال أبو العينين، إن الترويج والتسويق السياحي قضية محورية في ظل المتغيرات في الشرق الأوسط، منوهًا بأن هناك دول تفتح أبوابها بإجراءات متنوعة ومنها فتح التأشيرات وغيرها من التحركات.

وأكد على أهمية التسويق للقطاع بما يليق بمصر الحديثة، كما طالب بالاهتمام بالأنشطة السياحية المختلفة ومنها سياحة الآثار والترفيه التي تحتاج لاستثمار حقيقي، مختتمًا: «لابد من تشجيع الاستثمار السياحي ولابد من تقديم فكر جديد للعالم».