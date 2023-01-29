نشرة المرأة والصحة| أسباب منع السجائر الإلكترونية.. وفيديو لأب وابنه يثير غضب السوشيال ميديا

نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار المهمة والمتنوعة في مجالي المرأة والصحة على مدار الساعات الماضية، كان أبرزها:



أسباب حظر السجائر الالكترونية يثير الذعر على الفيسبوك



لا تزال السجائر الإلكترونية جديدة إلى حد ما ، ولا يزال العلماء يتعلمون عن آثارها الصحية على المدى الطويل، حيث تحتوي معظم السجائر الإلكترونية على النيكوتين والذي له آثار صحية معروفة.



من غير أدوية ولا وصفات .. إليك طرق علاج سوء الهضم



يعد سوء الهضم من أكثر المشكلات الصحية شيوعا بين جميع الأعمار ولا يقف تأثيره عند الام البطن والمعدة فقط بل يصل الأمر للمعاناة من ضعف عام فى الجسم



سعر خيالي.. شاهد جاكت محمود العسيلي يثير الجدل عبر السوشيال ميديا

ظهر الفنان محمود العسيلي، خلال حفلته الأخيرة بفعاليات ميدل إيست بالسعودية بملابس أثارت جدلا كبيرا.

حيث ارتدي العسيلي، جاكيت جينز ملون بطباعة الثعبان من تصميم العلامة التجارية AGR Knit، ويصل سعره إلى 495 جنيه سترليني، أي ما يعادل 18 ألف جنيه مصري.

فيديو لأب وابنه يثير غضب السوشيال ميديا

تداول مستخدمو “فيسبوك” فيديو لأب وابنه في ميعاد الرؤية بعد طلاق زوجته منه وبعد انفصاله عن والدته.. فيديو لأب وابنه يثير غضب السوشيال ميديا

وأثار الفيديو غضب الكثير من طريقة تعامل الطفل مع والده واحتياجه للأموال فقط، وتفسيره لمعنى حب والده ووالدته يكون من خلال إعطائه النقود فقط.

