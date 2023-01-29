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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مران قوي لرباعي حراسة مرمى فريق الأهلي بالمغرب

صدى البلد

قاد ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانا قويًا للحراس على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم الأحد على ملعب «سانية الرمل» باستاد تطوان بالمغرب.

وقاد «ميشيل» رباعي حراسة المرمى؛ محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، في فقرات بدنية وتدريبات الكرة المتنوعة.

وأدى الرباعي تدريبات منفردة شهدت التركيز على التحركات والتصويب عن قرب والكرات العرضية.

وقاد أندرياس أندويا مخطط الأحمال، اللاعبين في فقرات بدنية متنوعة لمدة ٣٠ دقيقة مع بداية المران، بينما حرص الجهاز الفني على إقامة تدريبات استشفائية للاعبين في بداية المران للتخلص من إجهاد السفر.

 

ميشيل يانكون سانية الرمل النادي الأهلي باستاد تطوان بالمغرب محمد الشناوي

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