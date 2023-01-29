لابيد: إسرائيل لم تعد أقرب حليف لـ أمريكا

قال زعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الأحد، إن إسرائيل لم تعد أقرب حليف لـ أمريكا.

وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، قال لابيد، إنه حزين للغاية بسبب أن إسرائيل لم تعد أقرب حليف للإدارة الأمريكية.

وأوضح لابيد أن إدارة بايدن ترى أن إسرائيل في حالة تراجع، وإن حاولت واشنطن الحفاظ على تلك العلاقات الثنائية بين البلدين.

ووصف لابيد الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو بأنها حكومة فوضوية، فقدت السيطرة وأعدائها يتعرفون عليها بسرعة كبيرة.

واشار إلى أنه ليس لديها سياسة موحدة في إدارة الأمن.