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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب الأسطول الروسي.. مسئول أوكراني سابق يوجه طلبا مثيرا للجدل لـ ألمانيا

المانيا وأوكرانيا
المانيا وأوكرانيا

اقترح سفير أوكرانيا السابق في ألمانيا، أندريه ميلنيك، أن تسلم برلين إحدى غواصاتها لاستخدامها ضد أسطول البحر الأسود الروسي.

وطوال الصراع في أوكرانيا، قلل ميلنيك من شأن مضيفيه آنذاك وأهانهم حتى وافقوا على التبرع بأسلحة أثقل بشكل متزايد لبلاده.

وكتب ميلنيك في تغريدة علي “تويتر”: “أعلم أنني سأثير أزمة جديدة، لكن لدي فكرة إبداعية أخرى”.

وأوضح أن غواصة HDW Class 212A تعتبر “واحدة من أفضل الغواصات في العالم”، ويجب على الجيش الألماني التبرع بواحدة من ست غواصات 212A لأوكرانيا، لكي تتمكن من “طرد الأسطول الروسي من البحر الأسود”.

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وفي سلسلة من الردود على التعليقات، دعا ميلنيك أنصاره إلى “الدفاع عن هذه الفكرة معا ودفع ألمانيا وحلفاء آخرين” إلى تسليم الغواصة.

المانيا أوكرانيا ميلنيك أسطول البحر الأسود الروسي البحر الأسود برلين

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