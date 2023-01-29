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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشوط الأول.. مصر تتقدم على المجر بمونديال اليد

صدى البلد

تقدم المنتخب الوطني الأول لرجال كرة اليد بقيادة مديره الفني روبيرتو جارسيا باروندو، على نظيره المجري بنتيجة 17-11، في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن ببطولة العالم رقم 28 والمقامة بدولتي السويد وبولندا خلال الفترة من 11 وحتى 29 يناير الجاري.

وبدأ الفراعنة اللقاء بقوة وتقدموا بـ4 أهداف نظيفة خلال الثلاث دقائق الأولى قبل أن يسجل المنتخب المجري أولى أهدافه، قبل أن تنتهي العشرة دقائق الولى بتقدم أبناء النيل بنتيجة 9-5، ثم استطاعوا تعزيز النتيجة خلال أحداث الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على صالة "ستوكهولم" التي تتسع لأكثر من 20 ألف متفرج.

وتألق من صفوف المنتخب المصري عدد من اللاعبين على رأسهم علي زين الظهير الأيسر وكريم هنداوي حارس المرمى.

وكان أبناء النيل قد خسروا أمام المنتخب الألماني بنتيجة 35-34 بعد مباراة ماراثونية فيما تلقى المنتخب المجري الخسارة أمام نظيره النرويجي بنتيجة 33-25.

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