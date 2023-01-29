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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيادة حادة في أسعار الغاز.. الفرنسيون يتخلون عن الاستحمام بالماء الساخن

فرنسا
فرنسا

يضطر سكان فرنسا إلى توفير الاستهلاك في المرافق الاساسية بسبب الزيادة الحادة في أسعار الغاز، وفقًا لقناة “فرانس 3”.

وأوضحت القناة الفرنسية، أنه يتعين على سكان المجمع السكني “Amouroux” في تولوز التخلي عن الاستحمام بالماء الساخن، حيث قفزت أسعار "الشقة الجماعية" ثلاث مرات.

واشتكت أحد سكان المجمع السكني، صوفي باسكيل، في مقابلة مع قناة “فرانس 3” قائلة: "أعلم الأطفال أن يأخذوا دشًا باردًا وقصيرًا جدًا. اغسل وجهي بالماء البارد. نحن نستعد لفصل الصيف عندما يكون هناك دش بارد".

وأضافت صوفي، أن  توفير الماء الساخن هو الطريقة الوحيدة لخفض التكاليف.

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واعترفت بقولها: "زادت فاتورتي من 140 إلى 400 يورو شهريًا. براتب يبلغ 1100 يورو ، لا يمكنني ببساطة دفعها".

وقالت القناة الفرنسية، إن شركة الإدارة تأمل في مراجعة العقد مع المورد بعد انخفاض أسعار السوق، لكنها تعتزم في الوقت الحالي مساعدة أولئك الذين يجدون أنفسهم في أصعب المواقف.

فرنسا الاستحمام بالماء الساخن خفض التكاليف فصل الصيف أسعار الغاز

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