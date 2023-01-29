تضاعفت مرتين.. مصر لصناعة الكيماويات توضح أسباب ارتفاع أرباحها

أعلنت شركة مصر لصناعة الكيماويات، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، ارتفاع صافي ربحها خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 191% على أساس سنوي.

كشفت المؤشرات المالية لشركة مصر لصناعة الكيماويات اليوم، الأحد، عن تسجيل صافي ربح بلغ 280.58 مليون جنيه منذ يداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2022، مقابل 96.48 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

وأشارت المؤشرات المالية لشركة مصر لصناعة الكيماويات إلى ارتفاع أرباحها خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2023/2022 إلى 455.84 مليون جنيه، مقابل 270.56 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

مصر لصناعة الكيماويات توضح أسباب ارتفاع أرباحها

وارجعت شركة مصر لصناعة الكيماويات ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع أسعار بيع المنتجات، وأرباح فروق العملة.

يشار إلى أن مصر لصناعة الكيماويات سجلت صافي ربح بلغ 219.02 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية نوفمبر 2022، مقابل 79.73 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

ويشار إلى أن مصر لصناعة الكيماويات سجلت صافي ربح بلغ 103.66 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2022، مقابل 50.15 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر إلى 197.7 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 138.51 مليون جنيه خلال الربع نفسه من العام المالي الماضي.

منتجات الشركة

وتنتج شركة مصر لصناعة الكيماويات الصودا الكاوية والكلور ومشتقاتهما ،و تعتبر الشركة واحدة من الشركات الرائدة فى صناعة الكيماويات فى مصر والشرق الأوسط تمتلك مصنع رئيسى يقع فى المكس بالإسكندرية.

تمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 53% من اسهم شركة مصر لصناعة الكيماويات ، فى حين يمتلك القطاع الخاص باقى اسهم الشركة.