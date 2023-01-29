بعد التوب الشفاف..5 صور وضعت سارة سلامة فى مازق والجمهور: كفاية حلاوة

تصدرت الفنانة سارة سلامة، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل، بعد مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت سارة سلامة، بإطلالة كاجوال جريئة مرتدية توب اسود شفاف وهو ما علق عليه الجمهور ساخرين منها بالتعليقات :كفاية حلاوة.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمال سارة سلامة ورشاقتها.

وتعد الفنانة سارة سلامة، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سارة سلامة في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

ولذا نكشف لكم فى هذا التقرير مجموعة من صور الفنانة سارة سلامة..

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