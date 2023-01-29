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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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في جناح الأزهر.. جولات السلام للإمام الطيب والقدس والشعراوي وبطولات الجيش تجذب جمهور معرض الكتاب

جناح الازهر
جناح الازهر

عرض جناح الأزهر الشريف عبر شاشته العملاقة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب خلال الأيام الماضية وحتى انتهاء النسخة الجديدة، العديد من الأفلام التعريفية بجهود الأزهر وإمامه الأكبر حول جولات السلام وترسيخ الحوار ومجابهة التطرف، وقبس من سير أعلام الأزهر ومنهم إمام الدعاة الشيخ متولى الشعراوي، كما يعرض الجناح بطولات الجيش المصري وبسالة جنوده في حرب أكتوبر المجيدة.

 

فيلم جولات السلام للإمام الطيب

تابع جمهور معرض الكتاب باهتمام بالغ فيلم جولات السلام للتعرف على مسيرة الحوار وقبول الآخر وترسيخ مبادىء الأخوة الإنسانية في عهد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مما أظهرت الرؤية الإسلامية حول قضية الحوار بين الأديان، والقاسم المشترك بين هذه الجولات وهو نشر السلام وتصحيح الأفكار المتطرفة والحفاظ على المجتمعات وبناء الإنسان أيا كان دينه أو معتقده.

 

فيلم انتصارات أكتوبر المجيدة

كما تابع رواد المعرض فيلم الأزهر الشريف الذي أنتجه عن انتصارات حرب أكتوبر المجيدة التي أكدت حكمة قادتها و عزيمة الجندى المصرى وشجاعته، ملقيا الضوء على دور الأزهر وقيادته وعلمائه الأجلّاء بالوقوف جنبًا إلى جنبٍ مع جنودنا البواسل يبيتون معهم في المهاجع؛ دعمًا لهم، ورفعًا لحالتهم النفسية، وترقيةً لروحهم المعنوية، ويرسّخون في قلوبهم ونفوسهم محبة الأوطان، وأنها جزء من العقيدة، والشهادة في سبيل الله دفاعًا عن الدين والوطن والعرض من أعظم الأعمال وأرفعها درجة عند الله.

فيلم إمام الدعاة

وحرص رواد المعرض عل  مشاهدة فيلم الشيخ متولي الشعراوي، الذي تضمن عرض صور تبث لأول مرة عن الإمام الجليل، مستعرضا قبسا من  السيرة الذاتية للشيخ الشعراوي منذ مولده في قرية دقادوس بمحافظة الدقهلية وحفظه للقرآن الكريم فى كُتاب القرية ونبوغه وإلتحاقه بالمعهد الديني وتفوقه فيه ثم التحاقه بالأزهر الشريف، حتى أصبح احد أهم أعلام العالم الإسلامي ودعاته.

فيلم عروبة القدس

فيما شهد فيلم عروبة القدس الذي وثق تاريخها؛ إقبالا كبيرا من جمهور معرض الكتاب، حيث تعرف الجمهور على مكانة القدس والمسجد الأقصى، وبيان حقيقة الصراع الواقع حولها، وتأكيد أحقية المسلمين بها؛ لكونهم الأتباع الحقيقيين لرسل الله عليهم الصلاة والسلام، كل ذلك بأدلة وشواهد من التاريخ والواقع.


ويحتفي جَنَاح الأزهر الشريف بالفيلسوف والمفكر الإسلامي سليمان دنيا، أحد كبار علماء الأزهر في القرن العشرين، ليكون «شخصية الجناح» هذا العام، والذي ذاعت شهرته في مجال التحقيق أكثر من شهرته في مجال التأليف، فمن أشهر تحقيقاته: تهافت الفلاسفة للغزالي، وتهافت التهافت لابن رشد، والإشارات والتنبيهات لابن سينا، ومن مؤلفاته: الحقيقة في نظر الغزالي، التفكير الفلسفي الإسلامي، بين الشيعة وأهل السنة، مراجعات في الفكر والثقافة.

ويشارك الأزهر الشريف بجناح خاص بمعرض القاهرة الدولي للكتاب كل عام من أجل نشر ثقافته وفكره ومنهجه الوسطي المعتدل، وتعريف الجمهور بجهوده وأنشطته وقطاعاته وهيئاته المختلفة، والاستفادة من هذا المحفل الثقافي الكبير في التواصل المباشر مع مختلِف شرائح المجتمع والإجابة على تساؤلاتهم، ومواصلة القيام بالمهمة التاريخية النبيلة للأزهر وهي تنوير العقول ورفع مستوى الوعي الديني والفكري والثقافي، وحماية وتحصين المجتمع من الأفكار المنحرفة.

ويقع جَنَاح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، في قاعة التراث رقم (4)، ويمتد على مساحة نحو ألف متر.

جناح الأزهر الشريف فيلم إمام الدعاة للإمام الطيب - شيخ الأزهر الشريف معرض الكتاب

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