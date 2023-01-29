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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كيفية عمل فيش جنائي إلكترونيا 2023

كيفية عمل فيش جنائي
كيفية عمل فيش جنائي الكتروني 2023

يحتاج المواطنيين عمل فيش وتشبيه و تقديمه للمصالح الحكومية المختلفة أو تقديمه للوظائف الخاصه أو تقديمه لتصاريح السفر أو ضمن مستندات التعين بالشركات المختلفة، لتحديد اذا كان المتقدم للوظيفة مطلوبا في إحدى القضايا أو لديه صحيفة جنائية وتم سجنة سابقا .

ويبحث عدد كبير جدا من المواطنين عن كيفية عمل فيش جنائي الكتروني 2023، أو ما يسمى بصحيفة الحالة الجنائية أو بالفيش والتشبيه، والذي أتاحته وزارة الداخلية من خلال مراكز أقسام الشرطة المنتشرة علي مستوي الجمهورية بالمحافظات

استخراج فيش جنائي

يمكن للمواطنيين استخراج فيش جنائي 2023، من خلال الاستفادة بالخدمات الإلكترونية التي تتيحها وزارة الداخلية، عبر تطبيق وزارة الداخلية على الهواتف المحمولة، او من خلال موقعها الالكتروني.

استخراج فيش جنائي 2023

من خلال مكاتب السجل المدني داخل أقسام الشرطة المخصص لها يمكن للمواطنين استخراج فيش جنائي بشكل طبيعي ، بالإضافة إلى دفع رسوم الفيش الجنائي 70 جنيه، وتقديم صوره من البطاقة الشخصية، وتحديد الجهة الموجه لها الفيش الجنائي.

استخراج فيش جنائي بشكل الكتروني

استخراج فيش جنائي بشكل الكتروني

يمكن من خلال الدخول علي موقع وزارة الداخلية:-

بالتسجيل بالبيانات المطلوبة

اختيار قسم الأدلة الجنائية 

اختيار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة

إدخال البيانات المطلوبة ويتم الدفع إلكترونيا

بعد ذلك يتم استخراج فيش جنائي مستعجل وإرساله في العنوان المحدد. 

 

استخراج فيش جنائي

الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش جنائي 

حددت وزارة الداخلية عدة اوراق لاصدار فيش جنائي، علي المواطنين تحضيرها وجاءت كالتالي:- 

بطاقة الرقم القومى

او جواز سفر ساري 

او شهادة ميلاد للقاصرين

صورة مقاس 4 * 6 

 للأجانب المقيمين داخل البلاد 

بطاقة إقامة

 

مدة صلاحية الفيش الجنائي 

يوجه الفيش الجنائي لجهة واحدة، وتكون مدة صلاحيته ثلاثة أشهر من تاريخ إصداره .

رسوم استخراج فيش جنائي مستعجل 2023

ويتم تحديد رسوم عمل فيش جنائي مستعجل 2023 ، من خلال شراء استمارة بمبلغ 100 جنيه ، ولاستكمال الإجراءات، بتقديم صوره من البطاقة الشخصية، مع الاطلاع على الأصل وتحديد الجهة الموجه لها الفيش الجنائي.

استخراج فيش جنائي
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