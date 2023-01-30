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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل تجوز قراءة القرآن في أي اتجاه أم يشترط استقبال القبلة ؟

صدى البلد

قال الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قراءة القرآن في اتجاه القبلة من الأمور المستحبة وليست واجبة، فيجوز تلاوته في غير الصلاة دون استقبالها.

وأضاف شلبي، فى إجابته عن سؤال ورد إليه وذلك خلال فتوى على صفحة دار الإفتاء المصرية، مضمونه (هل يجوز قراءة القرآن في أي اتجاه ؟)، أن من أراد أن يقرأ القرآن دون استقبال القبلة فيصح ولا حرج فى ذلك.
 

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حكم قراءة القرآن دون استقبال القبلة


قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن قراءة القرآن في اتجاه القبلة من الأمور المستحبة وليست واجبة، فيجوز تلاوته في غير الصلاة دون استقبالها.

وأضاف «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله»، أن هناك آدابًا مستحبة عند قراءة القرآن وليست واجبة منها ستر العورة، والاستياك (تطهير الفم بالسواك) والاستعاذة والبسملة والقراءة تَعَبُّدًا وتقربًا إلى الله لا لغرض دنيوي.

وتابع: أن من الأمور المستحبة عند قراءة القرآن الكريم الخشوع والوقار والسكينة وتدبر المعاني وتفهما، واستحضار عظمة الله وترتيل القراءة وتجويده أو استيفاء الحروف بصفاتها وحركاتها، وعدم النقص منها والاختلاس.

وأشار الى أنه كما يشترط لبس الحجاب فى الصلاة لا يشترط لبس الحجاب عند قراءة القرآن، موضحًا أن المرأة عند قراءتها للقرأن لا يشترط لها أن ترتدى الحجاب لعدم وجود دليل على وجوب ذلك.

حكم قراءة القرآن دون استقبال القبلة هل يجوز قراءة القرآن في أي اتجاه أم يشترط استقبال القبلة

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