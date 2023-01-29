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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد فعل مفاجئ من أحمد الطيب تجاه المدير الفني للاهلي

كولر والطيب
كولر والطيب

تغزل المعلق الرياضي أحمد الطيب، فى كولر المدير الفني للنادى الاهلي وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

ونشر المعلق الشهير صورة لكولر وسط لاعبي الاهلي  وكتب "البساطة و التواضع كولر رفض الوقوف و يحط ايده فى جيبه زىّ آخرين  فى مثل هذه المناسبات حتى لا يمنع ظهور أحد افراد بعثة الاهلى و تبعه مساعده المهذب / سامى قمصان — الراجل اللى زىّ ده  قليل فى الزمن ده.


واضاف "مهم استمرار تقديره إنسانيّاً. لو لا قدّر الله.  و خسر بطولة او مباراة  او تراجع. بشكل عام الاهلى فى مهمة  وطنيّة  ثامنة"ربنا يوفقهم - لكن الخلاصة عندى. بساطة و جمااال كولر"


فكرنى باخلاق و تواضع  رجل عظيم إسمه كابتن / محمود السايس صاحب فضل كبير  عليّ و آخرين خاصة فى السويس - ربنا يرحمه و يرزقه الجنّة 🤲


وغادرت بعثة الأهلي القاهرة أمس، السبت، على متن طائرة خاصة، للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية التى تقام بالمغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل، ويستهلها الأهلي بمواجهة فريق أوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا بمدينة طنجة فى الأول من الشهر المقبل.


ويشارك الأهلى فى كأس العالم للأنية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.


وكانت أفضل نتائج الأهلى فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.

 

 

 

 

 

أحمد الطيب نادي الأهلي المدير الفني للأهلي المعلق الرياضي مدينة طنجة

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