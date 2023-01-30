أفضل سعر لشراء الدولار  فى مصر اليوم الاثنين 30-1-2023

استقر سعر الدولار الأمريكي على مدار تعاملات الأسبوع الماضي



وننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 30 يناير 2023 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى البنك المركزي المصرى نحو 29.85جنيه للشراء و 29.94جنيه للبيع .

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي نحو 29.90جنيه للشراء و 29.94جنيه للبيع



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك (العقاري المصري العربي ، الأهلى المتحد،قطر الوطني QNB ، الإسكندرية،كريدى اجريكول،ميد بنك ،العربى الافريقى الدولى،أبوظبي التجاري ،بلوم ، اتش اس بى سى HSBC،البركة ،أبوظبى الاول FAB، الامارات دبي الوطني،قناة السويس،المصرف العربي الدولي،المصرف المتحد،فيصل الإسلامى،التجارى الدولي CIB ،المشرق،الكويت الوطني) نحو 29.84جنيه للشراء و 29.94جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنوك





سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك ( الأهلى ،مصر ، التنمية الصناعية) نحو 29.74جنيه للشراء و 29.84جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك التنمية الصناعية نحو 29.69جنيه للشراء و 29.79جنيه للبيع .



أعلى سعر لشراء الدولار



ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكى اليوم الاثنين مسجلا 29.90جنيه للشراء



يعقد مجلس الاحتياطي الاتحادي “الفيدرالي الأمريكي”يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين اجتماع لجنة السوق المفتوحة لاتخاذ قرار أسعار الفائدة.

ويعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي هو الأول خلال العام الجاري 2023، بعد 7 زيادات متتالية في 2022.

وفي منتصف الشهر ديسمبر 2022 رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة بمعدل 50 نقطة أساس (ما يصل إلى 4.25 -4.5 بالمئة) وذلك للمرة الرابعة على التوالي.

وأظهرت توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن سعر الفائدة الرئيسي للبنك قد يتعدى 5 % سنويا .

ويتخذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سياسات متشددة لرفع سعر الفائدة لمواجهة معدلات التضخم.