محلاها عيشة الفلاحة| سيدة فرنسية تعشق الزراعة في طور سيناء.. شاهد

ارني فرانس، هي سيدة فرنسية تعشق عيشة الفلاحة المصرية وتحب الزراعة ومنذ تزوجت من المصري محمد عيسي وهي تقوم بالإشراف علي مزرعته بطور سيناء وتربي الدواجن والبط و الأغنام وتستمتع بالتأمل في الصحراء التي أصبحت خضراء منتجة خضراوات وفاكهة .



التقى موقع " صدي البلد " الاخباري بالسيدة الفرنسية ارني فرانس في مزرعة زوجها محمد عيسي بمزارع طور سيناء في عمق الصحراء.



وقالت السيدة ارني فرانس أن أرض طور سيناء ارض مبكر و طقسها رائع لزراعة وصالحة لمعظم المحاصيل والخضروات والفاكهة مشيرا إلي أن تري ان هذه الأرض كلوحة جميلة ترسم وتزداد كل يوم جمالا مشيرة إلي إلي أنها تعشق الزراعة و عيشة الفلاحة المصرية .



وأضاف محمد عيسي صاحب المزرعة أنه قام بزراعة هذه الأرض منذ أكثر من ١٥ سنة ونجحت بها الخضراوات والمانجو مشيرا إلي أنه قام بتجربة جديدة وهي زراعة الفراولة وقد بدأت ناجحة كزراعة جديدة في طور سيناء .



وأشار عيسى، إلى أن زوجته الفرنسية كانت تشجعه علي الزراعة وتري أن الزراعة هي المستقبل الأفضل في سيناء.



وطالب عيسي بدعم المزارعين بطور سيناء بالأسمدة حتي يزداد الإنتاج .

سيدة فرنسية تعشق الزراعة

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