تخفيضات 25%.. بشرى لـ أهالي الإسماعليلة بشأن السلع الغذائية.. فيديو

كشف أحمد منصور وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية٫ تفاصيل معرض أهلا رمضان بالمحافظة.



وقال أحمد منصور وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية٫ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”٫ على قناة “الحياة”٫: “ معارض أهلا رمضان تتم بالاشتراك مع الغرفة التجارية بالإسماعيلية وتحت رعاية المحافظ”.

وأشار: "تم إنشاء 7 منافذ جديدة لمعرض أهلا رمضان في جميع أنحاء محافظة الإسماعيلية، إلى جانب المعرض الرئيسي المقام على مساحة 500 متر بمدينة الشيخ زايد”.

وأوضح أحمد منصور وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية٫: “معرض أهلا رمضان تشتمل على كافة السلع الغذائية وغير الغذائية التي تهم المواطن”٫ لافتا: “المعارض توفر كافة السلع للمواطنين بخصومات تصل إلى 25%، وبنفس الجودة الموجودة في الأسواق الخارجية”.

