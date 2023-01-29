ممثل يونيسف في مصر يشارك بمؤتمر أطفالنا مستقبلنا صحتهم أولوية





يشارك جيريمي هوبكنز، ممثل يونيسف في مصر في مؤتمر "أطفالنا مستقبلنا صحتهم أولوية " الذي تنظمه مؤسسة الأهرام ومجلة علاء الدين يوم ٣١ يناير الحالي برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.



يسلط المؤتمر الضوء على أهم القضايا والموضوعات ذات الصلة بصحة الطفل في مصر. وتتشارك يونيسف برعاية المؤتمر مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارات الصحة والسكان والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتعليم الفني.



تعمل يونسيف مع الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية والمجتمع المدني على أن يتمتع كل طفل وطفلة في مصر بكافة الحقوق ، دون أي نوع من أنواع التمييز خاصة الحق في الصحة والسلامة البدنية والنفسية وكذلك دعم حصول الأطفال على التطعيمات الأساسية، والتغذية السليمة وبداية صحية لحياتهم.



صرح جيريمي هوبكنز قائلاً: " أنا متحمس جداً لهذا المؤتمر، لأن الإعلام له دور رئيسي في تعزيز السلوكيات الإيجابية من خلال نقل رسائل التوعية إلى كل بيت في مصر. تعمل يونيسف مع شركاء التنمية من أجل حماية جميع الأطفال من العنف ودعم صحتهم النفسية والبدنية. فمعاً نمنح أطفالنا حياة صحية ليستمتعوا بطفولتهم وينموا مداركهم وقدراتهم".