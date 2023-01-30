الجاليات المصرية بأوروبا تحتفل بعيد الشرطة الـ 71.. تفاصيل

أكد الإعلامي محمد الباز، أن هناك عدد كبير من الجاليات المصرية في الخارج، في كل من إنجلترا، وأسبانيان وصربيا، واليونان، نظموا عددا من الاحتفالات بعيد الشرطة الـ 71 وأن المصريين أصبحوا يحتفلون بعيد الشرطة يوم 25 يناير مرة أخرى.



وأوضح الإعلامي محمد الباز، خلال برنامجه "اخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار" أنه يتمنى من عدم عودة السلبيات مرة أخرى، بسبب تأثيرها السلبي والكارثي على مصر، والناس أصبحت تفهم هذا جيدا الأن لذلك كان هناك خروج من الجاليات المصرية بالخارج احتفالا بعيد الشرطة معلقا أنهم لايزالوا مصريين ولهم أهل وأقارب بمصر.



وقال محمد الباز أن هناك البعض هذه الفترة، يحاول استغلال الفترة الصعبة التي تمر بها مصر والعالم أيضا، لإعادتنا للفوضى مرة اخري، ولكن الشعب المصري يعي ذلك جيدا، ولهذا كانت الاحتفالات هذا العام مختلفة، بعيد الشرطة وكانت بمثابة تجديد الثقة في الشرطة المصرية.