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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الفوز علي فيوتشر| نجم الزمالك السابق يلوم نجم الفريق

الزمالك
الزمالك

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا هاماً على نظيره فيوتشر بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

وكتب تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق عبر حسابه علي فيسبوك: "مبروك العوده للمكسب وعلى فريق فيوتشر المحترم، أداء هايل الشوط الأول روح وأداء ورغبه على المكسب وأداء مقبول ومحافظة على النتيجه فى الشوط الثانى .


وأضاف نجم الزمالك السابق:  "عندنا مشاكل فى خط الدفاع وأحلى شوط أول لـ مصطفى شلبى مع الزمالك، زيزو محتاج تراجع نفسك مش حاسس بك، رجل المباراة سيف الجزيرى تهديف و عبدالشافى أداء عالى تستحق دعم الجماهير ."

 

بهذه النتيجة يتواجد الزمالك في المركز الرابع برصيد 29 نقطة بينما تواجد فيوتشر في المركز برصيد 31 نقطة بجدول ترتيب الدوري المصري .

نادي الزمالك بطولة الدوري المصري الممتاز نجم الزمالك السابق تامر عبد الحميد فريق فيوتشر

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