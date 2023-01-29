بعد الفوز علي فيوتشر| نجم الزمالك السابق يلوم نجم الفريق

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا هاماً على نظيره فيوتشر بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق عبر حسابه علي فيسبوك: "مبروك العوده للمكسب وعلى فريق فيوتشر المحترم، أداء هايل الشوط الأول روح وأداء ورغبه على المكسب وأداء مقبول ومحافظة على النتيجه فى الشوط الثانى .



وأضاف نجم الزمالك السابق: "عندنا مشاكل فى خط الدفاع وأحلى شوط أول لـ مصطفى شلبى مع الزمالك، زيزو محتاج تراجع نفسك مش حاسس بك، رجل المباراة سيف الجزيرى تهديف و عبدالشافى أداء عالى تستحق دعم الجماهير ."

بهذه النتيجة يتواجد الزمالك في المركز الرابع برصيد 29 نقطة بينما تواجد فيوتشر في المركز برصيد 31 نقطة بجدول ترتيب الدوري المصري .