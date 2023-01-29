جناح الأزهر في معرض الكتاب يقود أنشطة التعريف بالتغيرات المناخية.. إطلاق 9 مبادرات لتنشئة الأطفال على السلوكيات الصحيحة تجاه البيئة

جهود جناح الأزهر في معرض الكتاب:

أنشطة متنوعة للتعريف بالتغيرات المناخية

إطلاق 9 مبادرات لتنشئة الأطفال على السلوكيات الصحيحة تجاه البيئة

رئيس المعاهد الأزهرية:

مبادرات ركن رياض الأطفال تأتي مواكبة لجهود الدولة

أطلق جَنَاح الأزهر بمعرِض الكتاب القاهرة الدولي للكتاب، 9 مبادرات توعوية وتربوية تستهدف تدريب الأطفال والنشء على السلوكيات القويمة وتنمية الوعي البيئي لدى أطفل رياض الأطفال وربطه بالأحداث الجارية تجاه التغيرات المناخية، مع تقديم هذه المفاهيم بشكل مبسط من خلال أنشطة وفعاليات متنوعة، ودور الإنسان وواجباته تجاه بيئته التي يؤثر فيها ويتأثر بها.

وحول هذا الأمر؛ يقول ناجي عبد المنصف، مدير عام رياض الأطفال بقطاع المعاهد الأزهرية، إنَّ هذه الأنشطة التي تنظمها الإدارة كل عام في جناح الأزهر؛ تكتسب أهمية خاصة، لما يمثله معرض الكتاب من ملتقى فكري وثقافي للمصريين من كل المحافظات، إضافة إلى زوار المعرض من خارج مصر.

وأشار إلى أن معرض الكتاب، هو فرصة عظيمة لإبراز دور الأزهر في حماية الأطفال والنشء، وبناء شخصيتهم الفاعلة والإيجابية تجاه البيئة والمجتمع.

ومن جهتهما، شرحت كلا من: نجلاء فتحي وأسماء عبد ربه، المشرفتان على أنشطة رياض الأطفال بجناح الأزهر هذا العام، طبيعة عمل الركن الخاص بهما، فقالتا إنَّ معلمات رياض الأطفال من مختلِف المناطق الأزهرية، جاؤوا ليشاركوا في هذا المحفل الثقافي، بخبراتهم العلمية والعملية في بناء شخصيات الأطفال من خلال منهج الأزهر.

وأوضحتها أن المعلمات تدربن الأطفال على الرسم والتلوين، وعمل المجسمات التي تنمي لديهم أفكار الزراعة، ونشر اللون الأخضر في حياتهم، وإعطائهم هدايا عبارة عن ورود وأشجار ونباتات مصنوعة من المواد المعاد تدويرها، وغرس ثقافة الزرع والإنتاج، وتنمية الإبداع والابتكار لدى الأطفال.

أما شيماء سعد وسمر خليل، المعلمتان برياض الأطفال في منطقة المنوفية الأزهرية، فتحدثتا- وهما ترسمان الزهور وتصنعان المجسمات لعناصر البيئة- وقالتا إن تعليم وتدريب الأطفال على المفاهيم البيئية، يحولهم من مجرد مستفيدين من منتجات البيئة إلى عناصر فاعلة فيها ومحافظة عليها.

وأوضحتا أن هذه المبادرات، تستهدف تعديل سلوك الأطفال نحو ترشيد الاستهلاك، والتعامل الإيجابي مع المخلوقات من حولنا، والحفاظ على الماء والهواء والأشجار والنباتات، وكل ما يخرج من عناصر البيئة، وعدم الإسراف أو الإهدار للموارد، والتعود على النظافة الشخصية والبيئية، وأن أي استخدام أو استهلاك غير صحيح سيرتد على الإنسان نفسه، في هيئة نقص في الموارد وتلوث في الهواء والماء وما مثل ذلك، وهذا ما تقوم عليه معلمات رياض الأطفال طول فترة عملهم بالمعاهد الأزهرية.

وبدوره، أشاد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بالجهد المبذول من معلمات رياض الأطفال في جناح الأزهر بمعرض الكتاب، مشيرًا إلى أن المبادرات التي ينظمها رياض الأطفال؛ تأتي مواكبة لجهود الدولة ومبادراتها نحو البيئة والتغيرات المناخية، وهي 9 مبادرات تغطي كل أيام المعرض: «ازرع شجرة- بيئتنا جميلة بسلوكنا- الطاقة المتجددة- إسراف المياه- حقي أتنفس- حافظ على هوانا وازرع معانا- لوّن حياتك- كن صديقًا للبيئة- إعادة التدوير».

ويشارك الأزهر الشريف بجناح خاص بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 54، للعام السابع على التوالي.

ويقع جناح الأزهر في قاعة التراث رقم 4، ويستقبل زواره طول فترة المعرض من 26 يناير حتى 6 فبراير لعام 2023م، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس.