مصر دفعت ثمنا غاليا.. الباز يدعو المصريين لمشاهدة فيلم نقطة تحول

أبدى الإعلامي محمد الباز إعجابه الشديد بفيلم "نقطة تحول" الذي قامت بإنتاجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويقوم بعرض وتوثيق أحداث وبطولات بعض من مصابي العمليات الإرهابية بمصر، منذ ثورة يناير.



وأكد محمد الباز خلال برنامجه "اخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار" أن هناك الكثير من الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن والبعض الأخر ضحى بأجزاء من أجسادهم، مضيفاً أن رجال الشرطة والجيش دفعوا الثمن حتى تصل مصر إلى الاستقرار الأمني الأن، وأن مصر دفعت ثمنا غاليا من الشباب والدماء من أجل ذلك، ورغم محاولات رجال الشرطة والجيش بالتقليل من الثمن الذي دفعوه وأنه لا شيء، فهم أبطال وما فعلوه وقدموه لمصر كان عظيما.



وقال محمد الباز أن هناك دائما تحالفات ضد مصر، من البعض ولكن مصر دائما صامدة وتنتصر بالنهاية، لأن مصر لها دائما طبيعة خاصة ونعمة من عند ربنا ويجب أن نحافظ عليها، وعلق الباز "لولا هؤلاء الأبطال الأمور كانت هتبقى صعبة جدا"، ويجيب علينا التكاتف من أجل عبور كل هذه التحديات.