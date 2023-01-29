تطاول واحتقان.. ميدو يكشف عن صدمة كبيرة تنتظر الكرة المصرية.. تفاصيل

أكد أحمد حسام ميدو، على حديثه السابق بشأن أهمية تفعيل دور لجنة القيم والمبادئ أو لجنة الانضباط في اتحاد الكرة المصري.



وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تحدثت بتاريخ 12 يونيو 2022، عن أهمية تفعيل دور لجنة القيم والمبادئ أو لجنة الانضباط" .



وأضاف: "أكدت في هذا التاريخ على تفعيل دور لجنة القيم والمبادئ من أجل فرض عقوبات صارمة لوضع قوانين صارمة في مصر بشأن المنظومة الرياضية" .



وواصل: "لا يُمكن إعادة الجمهور مرة أخرى بشكل كامل والجميع يتطاول على بعضه في الرياضة المصرية" .



وأتم: "يجب بتر أي عنصر مُضر للنظام الكروي وتفعيل لجنة الانضباط، ولا أتحدث عن عنصر واحد، هناك العديد من العناصر وليس عنصرا واحدا" .



واختتم حديثه قائلا: "لو مفعلتوش دور لجنة القيم والمبادئ على الجميع الكورة المصرية هيكون فيها مصيبة جديدة، وافتكروا كلامي، لأن التطاول بيزود الاحتقان بين الجمهور، لازم يبقى في نظام والحقوا استخدموا سلاح لجنة القيم والمبادئ"

