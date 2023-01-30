حبس شخص لحيازتة مخدر الحشيش في المرج

أمرت جهات التحقيق، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لحيازته مخدر الحشيش في المرج.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالى وسلاح أبيض "مطواة" وهاتف محمول .

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع ، والسلاح للدفاع والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه.

قسم المرج

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم ترويج المواد المخدرة ، نجح رجال مباحث القاهرة في ضبط كمية من الحشيش المخدر بحوزة مجرم بالمرج بقصد الإتجار .

وأمر اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإتخاذ الإجراءات القانونية.