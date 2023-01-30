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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص لحيازتة مخدر الحشيش في المرج

حبس
حبس

أمرت جهات التحقيق، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لحيازته مخدر الحشيش في المرج.

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وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالى وسلاح أبيض "مطواة" وهاتف محمول .

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع ، والسلاح للدفاع والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه.

قسم المرج

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم ترويج المواد المخدرة ، نجح رجال مباحث القاهرة في ضبط كمية من الحشيش المخدر بحوزة مجرم بالمرج بقصد الإتجار .

وأمر اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإتخاذ الإجراءات القانونية.

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