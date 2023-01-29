إعلامي: الزمالك لن يعترض على مؤجلات الأهلي لهذا السبب.. تفاصيل

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الزمالك لن يعترض على مؤجلات الأهلي مطلقًا، من أجل مواصلة خوض مبارياته لإنهاء الدوري قبل تحديد الفرق المشاركة في بطولات أفريقيا خلال الموسم المقبل.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "الزمالك لن يعترض على أي مؤجلات للنادي الأهلي، لأن أي تأجيلات مماثلة للزمالك ستؤخر نهاية الدوري المصري، وبالتالي قد يتم اعتماد نتائج الدور الأول في إرسال اسماء الفرق المشاركة، ويجد الزمالك نفسه بعيدًا عن المشاركة في دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف: "الزمالك لن يعترض مطلقا ولن يتحدث في ملف تأجيلات النادي الأهلي الذي يخوض منافسات كأس العالم للأندية".