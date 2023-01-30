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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

من لا يحبهم الله.. علي جمعة: ينشغلون بلقمة العيش وينسون هذه العبادة

من لا يحبهم الله
من لا يحبهم الله

لعل معرفة تلك الأفعال التي عرضت من لا يحبهم الله عز وجل في الدنيا والآخرة لمثل هذا المصير البائس، أصبح ضرورة خاصة مع دخول شهر رجب ، الذي ينبئنا بقرب شهر رمضان الكريم، حيث الرحمات والنفحات الربانية، التي لا يمكن لعاقل أن يفوتها، لذا ينبغي اجتناب كل فعل ارتكبه جميع من لا يحبهم اللهعز وجل في الدنيا والآخرة، حيث إن محبة الله تعالى هي النجاة والنعيم بالدارين.

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من لا يحبهم الله 

قال الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، في تحديده لأفعال من لا يحبهم الله عز وجل بالدنيا والآخرة، إن الله تعالى لا يحب المفسدين ، لقوله جل وعلا في كتابه العزيز:  « وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ».

وأوضح «جمعة» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الفساد ضد الصلاح، والمفسد ضد المصلح، والصلاح فيه نماء، وفيه بقاء، وفيه تعمير، أما الفساد ففيه تدمير، فالتعمير صلاح، والتدمير فساد، وينبغي على كل إنسانٍ منا أن يتأمل ما يعمل حتى لا يكون من المفسدين.

وتابع: فيخرج من دائرة حب الله إلى دائرة غضبه، ومن دائرة رضاه إلى دائرة عقوبته والعياذ بالله تعالى {وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ} لا يحبهم في الدنيا، ولا يحبهم في الآخرة، ولذلك فهذه الصفة التي كانت في أقوامٍ سابقين لابد أن نتبرأ نحن منها ونخرج من كل فسادٍ وإفساد.

وأشار إلى أنه قد رسم الله لنا الطريق الشرعي الذي يحبه، أمرنا ببرنامجٍ واضح، أمرنا بالصلاة خمس مرات في اليوم والليلة، وعندما نريد الصلاة يجب علينا أن نتطهر بالوضوء، وأن نتطهر في ثيابنا، وأن نتطهر في المكان، وأن نتطهر من كل نجسٍ ورجس، أمرنا أن نصلي الفجر ركعتين.

وأضاف:  وأن نصلي الظهر أربعة ركعات ، والعصر أربع ركعات، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء أربع ركعات هذا هو الصلاح والفساد بضده، ولذلك فإن أحدنا يترك الصلاة من وطأة الحياة عليه وانشغاله بتحصيل لقمة العيش، أو انشغاله بالضغوط التي حوله وينسى الصلاة وهذا أول الفساد .

ونبه إلى أن بداية الصلاح "الوضوء ، والصلاة ، والصيام وهذا مع الشهادتين" الإيمان بالله مقدورٌ لكل أحد، كل واحد يستطيع أن يفعل ذلك غني أو فقير ؛ فإنك تستطيع أن تشهد الشهادتين، وأن تتوضأ، وأن تصلي، وأن تصوم.

ولفت إلى أن هناك أمرٌ متعلقٌ بمن منَّ الله بالمنن ومنن الله كثيرةٌ لا تحصى {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا} ، "الزكاة ، والحج" للقادر على ذلك ، إذًا هذا هو الصلاح، وضده الفساد، فإذا لم تتوضأ، ولم تصل، ولم تصم، وإذا لم تذكر ربك حيث قال: {فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ} ، فإنك في الفساد {وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ}.

 

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