بكلمات رومانسية.. زوجة أحمد السقا تحتفل بعيد ميلاد ابنها

احتفلت مها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا، بعيد ميلاد ابنها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشرت مها الصغير صورًا برفقه ابنها، واحتفلت بعيد ميلاده بكلمات رومانسية ومؤثرة، وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع منشور مها الصغير.

وانضمت الإعلامية مها الصغير زوجة أحمد السقا إلى مذيعات برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة cbc من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرا.

برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" يقدم محتوى هادف يخدم الأسرة والمجتمع والمرأة بشكل خاص، وتقدمه الإعلاميات منى عبد الغني وهبة الأباصيري وإيمان عز الدين، وأنضمت إليهم زوجة أحمد السقا.

وتتنوع فقرات البرنامج بين الفقرات الخدمية التي تستهدف لقاءات ومداخلات هاتفية مع كبار المسؤولين لتقديم كافة المعلومات المهمة التي تهم المواطنين، وبين الفقرات الدينية والفقرات الاجتماعية، التي تناقش الموضوعات المهمة التي تخص الرجل والمرأة والطفل والشباب، كما يهتم بتقديم فقرات فنية تستهدف تسليط الضوء على كافة النجوم وبخاصة المواهب الشابة والتي تتصدر منصات التواصل الاجتماعي بصورة مبهرة.

جدير بالذكر أن الإعلامية مها الصغير زوجة النجم أحمد السقا قدمت من قبل برامج اجتماعية مختلفة، من بينها it's show time وأجرت حوارات فنية هامة مع نجوم هوليوود وكبار نجوم الفن والدراما في السينما العربية والعالمية.