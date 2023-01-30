باللون الأسود| درة تتألق في سيلفي من أمام المرآة.. شاهد

شاركت الفنانة درة، صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت درة في صورة سيلفي من أمام المرآة، عبر خاصية “الاستوري”، مرتدية طقم باللون الأسود، ونالت إطلالتها إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين.

على جانب آخر، تحدّثت درة عن شخصية "نورهان" التي تقدمها في مسلسل "المتهمة" ويعرض عبر منصة "شاهد vip".

وقالت «درة»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج MBCtrending، إن الشخصية أثرت عليها كثيرًا، موضحة: “الشخصية أثرت عليّ أثناء التصوير وبعده، طول الوقت بفكر فيها هي عندها فقدان ذاكرة جزئي، كنت مرعوبة من فكرة إن الواحد يصحى ناسي كل حاجة”.